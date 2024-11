Amica.it - I 9 consigli per una pelle luminosa

Leggi tutto su Amica.it

Avere unaè a tutti gli effetti il beauty goal più ricercato degli ultimi anni, ma anche il più difficile da ottenere. Questo perché è la prima che risente di diete squilibrate, momenti di stress e stile di vita poco sano. Ecco iper avere una glass skin.: come ottenerla Una dieta sana ed equilibrata comprende frutta e verdura ricche di betacarotene, alimenti con Omega 3 e vitamine essenziali come la C. Un vero must della nutrizione è l’acido alfa lipoico che si trova nei piselli. A seguire, la detersione quotidiana è molto importante. Infatti il viso va deterso sia la mattina che la sera, in modo da eliminare il sebo in eccesso e altri residui che si depositano sulla. Inoltre è bene esfoliare laalmeno una/due volte ogni sette giorni, per eliminare le cellule morte e attivare il microcircolo.