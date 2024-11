361magazine.com - Grande Fratello, Alfonso e l’indiscrezione su una sua frequentazione

ha frequentato una ragazza prima di tentare di riconquistare Federica?è entrato nella casa delconvinto di riconquistare Federica, sua ex fidanzata per otto anni, ma la ragazza sembra determinata a non voler fare un passo indietro. I due hanno partecipato a Temptation Island e sono usciti dal reality dei sentimenti separati. Adesso che Federica è concorrente delancheè entrato in casa nella puntata di lunedì scorso e i due hanno avuto un chiarimento. Lampante il bene che Federica vuole all’ex che continua ad amarla. In queste ore sul web si accesa una discussione però dopo la segnalazione arrivata a Deianira Marzano. Pare che il gieffino prima di entrare nella casa avesse unacon una ragazza famosa su TikTok.