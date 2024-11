Liberoquotidiano.it - "Grammaticale? Ma sei scemo?". "Che figura di m**...": Otello umiliato a L'Eredità

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Rieccoci, ovviamente, a L', il gioco delle parole e della ghigliottina, il game-show campione di ascolti condotto da Marco Liorni su Rai 1. La puntata in questione è quella di martedì 5 novembre, puntata in cui è stato Ivo a conquistare l'accesso al gioco finale, quello della Ghigliottina appunto. Il tutto non senza qualche momento di suspense. Dopo aver superato il triello contro gli altri concorrenti, Grazia e, Ivo ha affrontato la sfida finale dei 100 secondi, che lo ha visto in una serrata competizione conper il posto alla manche conclusiva. Nel corso del triello, i tre concorrenti si sono dati battaglia: Ivo è riuscito a chiudere con un montepremi di 180mila euro,con 20mila e Grazia con 0 euro, a causa dell'ultima domanda in cui Ivo le "ruba" i 40mila euro accumulati fino a quel momento.