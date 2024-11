Unlimitednews.it - Giusy Versace riceve dalla Ficts la “Guirlande d’Honneur”

ROMA (ITALPRESS) – Gli innumerevoli traguardi raggiunti danella vita, dentro e fuori i campi di atletica leggera e tra gli scranni del Parlamento, sono stati premiati, la Fèdèration Internationale Cinèma Tèlevision Sportifs, con la “” alla carriera. Si tratta della più alta onorificenza riservata a personaggi ed istituzioni dello sport, del cinema e della tv, che si sono distinti nella promozione dei valori sportivi. La notizia dell’assegnazione del premio era già stata resa nota a giugno, durante l’evento Generazione2026 -Sport Powered by Youth and Education, occasione nella quale lanon fu in grado di ritirare il premio per problemi di salute. Finalmente ha potutore la prestigiosa ghirlanda all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia a Milano, in occasione dell’inaugurazione della 42esima edizione dell’InternationalFest ‘Sport Movies & Tv 2024’, ovvero la finale del campionato mondiale della televisione, del cinema, della comunicazione e della cultura sportiva, in programma fino al 9 novembre.