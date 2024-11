Chiccheinformatiche.com - Falsi reclutatori offrono guadagni facili per Mettere “Mi Piace” su YouTube, attenzione alla truffa

Negli ultimi tempi si è diffusa una nuovaonline che sfrutta la promessa diper attrarre ignare vittime. Questo inganno si presenta spesso con un messaggio diretto inviato via social media, email o app di messaggistica, in cui un presunto rappresentante di un’azienda famosa (come Warner Bros. Discovery o altre grandi società) promettesignificativi per attività semplicissime, come“mi” ai video sue inviare uno screenshot come prova.per“Mi” suEcco il messaggio che potrebbe arrivarvi su Whatsapp: Mi chiamo Setlla Madge delle Risorse umane della Warner Bros. Scoperta.La nostra azienda collabora con i commercianti die i commercianti disono disposti a pagare per aumentare gli abbonamenti e la visibilità dei blogger, quindi la nostra azienda deve reclutare un gran numero di dipendenti cooperativi per aumentare i propri abbonamenti sull’applicazione