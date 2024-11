Lettera43.it - Elon Musk con il lavandino nello Studio ovale: il post su X

Fra i maggiori sostenitori di Donald Trump durante l’intera campagna elettorale,non si è risparmiato nemmeno durante l’Election Day. Il patron di Tesla e SpaceX ha continuamente incitato i repubblicani a recarsi alle urne, per far sentire la loro vicinanza e il loro sostegno al tycoon con un lungo elenco disul suo profilo ufficiale per tutta la notte. Non poteva mancare dunque anche il suo festeggiamento, dove non ha fatto mancare la tradizionale ironia. Dopo aver gioito usando il gergo tennistico con «Game, Set and Match», ha pubblicato un fotomontaggio che lo vede dentro locon in mano une una breve scritta: «Fatevene una ragione». Allo stesso modo annunciò nel 2022 il suo acquisto di Twitter, presentandosi così nel quartier generale della piattaforma a San Francisco.