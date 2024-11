Lapresse.it - Elezioni Usa, Repubblicani verso conquista del Senato dopo 4 anni a guida Dem

Oltre al presidente, negli Usa si vota anche per il, dove isembrano avviati alladella maggioranza,avere strappato seggi ai Democratici in Ohio e West Virginia e arginato gli attacchi in Florida e Texas. Questo darebbe al Gop una maggioranza di 51 a 49, con la possibilità di aumentare ulteriormente il margine con la possibile vittoria in Montana e altre vittorie nella Rust Belt e nel sudovest, dove è ancora troppo presto per chiamare i risultati. La vittoria repubblicana almetterebbe fine a quattrodi maggioranza democratica, compreso un biennio in cui lo stallo di 50-50 ha più volte costretto la vicepresidente Kamala Harris a votare per spezzare l’equilibrio.