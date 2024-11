Lapresse.it - Elezioni Usa, Altomonte (Bocconi): “Con dazi Trump problemi in vista per export Italia”

“Per quanto riguarda l’, noi siamo tra i mercati più esposti agli Stati Uniti nell’ambito dei Paesi europei. Una chiusura commerciale americana ci penalizza in maniera dunque maggiore: i settori più esposti sono quello alimentare, quello dell’automotive, quello della chimica, in misura minore quello della moda”. Così Carlo, docente di Economia all’Universitàdi Milano, sentito da LaPresse sulle conseguenze economiche della vittoria elettorale di Donaldnegli Stati Uniti. “La politica economica annunciata dain campagna elettorale è quella di un aumento dei, soprattutto nei confronti della Cina – che dovrebbero aumentare del 60% – e nei confronti del resto del mondo, con aumenti intorno al 10%”, spiega. “Questo perchéha bisogno di risorse per rendere permanente a livello interno il taglio delle tasse che aveva avviato nel corso della sua presidenza – aggiunge – Per finanziare questa misura,userà le risorse fiscali provenienti dalle tariffe.