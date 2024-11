Ilfattoquotidiano.it - È morta Tyka Nelson, sorella del celebre cantante Prince: dal 2016 si era dedicata all’amministrazione dell’eredità del celebre fratello

. Ladelcantautoresi è spenta lunedì 4 novembre, all’età di 64 anni. A darne l’annuncio è stato il figlio della, President, che ha confermato la notizia al The Star Tribune, senza però fornire ulteriori dettagli sulle cause della morte. Anche suo cugino, Charles ‘Chazz’ Smith, ha espresso parole di commiato con un breve messaggio condiviso su Facebook: “La nostra famiglia è profondamente addolorata nel condividere la notizia della scomparsa diquesta mattina”, ha scritto Smith.nacque nel 1960. Sin da subito, insieme almaggiore,, sviluppò una forte passione per la musica, a cui si dedicò già da giovanissima, quando a 6 anni imparò a suonare il pianoforte. I primi successi musicali arrivarono negli Anni 80, anche grazie ad alcune collaborazioni con suo, ma il suo album di debutto, Royal Blue, fu pubblicato nel 1999.