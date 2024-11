Terzotemponapoli.com - Di Napoli: “L’Atalanta è la squadra più in forma del campionato”

Arturo Di, allenatore ed ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a “Radio Goal”, in diretta su Radio Kiss Kiss. L’ex calciatore ha parlato della gara contro. Come altri prima di lui, pensa che la via che porta alla crescita è fatta anche di qualche k.o. Già a Milano l’occasione per rifarsi. Di seguito le sue parole alla radio napoletana. Di: “Ildirà la sua fino in fondo” Così l’ex calciatore degli azzurri e dell’Inter: “Il popolo napoletano non vive bene le sconfitte, maè lapiù indele se non sei preparato mentalmente e fisicamente fai fatica. Però non si può non guardare la classifica, ilè cresciuto molto in condizione e in consapevolezza, ci può stare che si cada ad un ostacolo. Sono convinto che gli azzurri, fino in fondo, diranno la loro.