Metropolitanmagazine.it - Crisi di governo in Germania, Scholz licenzia il ministro delle finanze Christian Lindner

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

È sempre più vicina ladiin. Olafhato il, esponente dei liberali. Inladella coalizione semaforo che compone ildi Olafè certificata dalle parole del. Alla delicatissima riunione del comitato di coalizione in corso presso la Cancelleria a Berlino, il titolare dell’Economia non ha proposto una via di fuga, né una soluzione alle enormi difficoltà di bilancio: l’unico suggerimento, secondo quanto riferito dalla Bild, è stato quello di indire nuove elezioni ad inizio 2025. La replica di? Netta: ha rifiutato la proposta del voto anticipato e hato. La notizia è stata confermata da Steffen Hebestreit, portavoce del cancelliere tedesco Iltedesco,, in occasione della riunione del comitato di coalizione in corso presso la Cancelleria a Berlino, ha proposto al cancelliere tedesco, Olafe aldell’Economia Robert Habeck di indire nuove elezioni ad inizio 2025.