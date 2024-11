Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Evenepoel: "Voglio vincere un altro grande Giro"

Roma, 6 novembre 2024 - Negli ultimi giorni è stato protagonista di una voce di ciclomercato, che tra l'ha trovato più conferme, che lo vedeva in orbita della Red Bull-Bora-Hansgrohe con una proposta di stipendio di 10 milioni a stagione: alla fine, per vari motivi, non se n'è fatto nulla e così Remcoresterà alla Soudal Quick-Step anche l'anno prossimo, con diversi obiettivi di crescita. Prima del futuro, però, il belga ha fatto un salto indietro ai microfoni di Het Nieuwsblad, che gli ha anche assegnato il prestigioso premio Flandrien. A caccia di Grandi Giri L'obiettivo centrale, ovviamente, sarà ancora il Tour de France. Ma non solo. "Il terzo posto dell'anno scorso mi ha datofiducia, motivandomi a fare ancora meglio nei Grandi Giri. Non importa quale, ma vorrei provare ancora la sensazione diuna corsa a tappe: dunque, il mio focus sarà questo".