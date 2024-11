Anteprima24.it - Casapesenna: sequestrata officina abusiva

Tempo di lettura: < 1 minutoDurante i controlli straordinari del territorio effettuati dalla Polizia di Stato di Caserta, nell'ambito delle operazioni per il rispetto delle norme ambientali nella "Terra dei Fuochi", è stato denunciato un uomo di 42 anni per esercizio abusivo di attività di riparazione veicoli. Gli agenti del Commissariato di Casal di Principe, mentre ispezionavano un', hanno scoperto che l'attività era priva di autorizzazioni. Nell', in particolare in un seminterrato, sono stati trovati numerosi ricambi di veicoli e rifiuti in cattivo stato di conservazione. L'uomo è stato denunciato per violazioni ambientali e i locali sono stati sequestrati.