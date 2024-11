Inter-news.it - Bisseck, conferme dalla Germania sul rinnovo con l’Inter! Un’altra sorpresa

Yann Aurelnon ha iniziato al meglio la stagione con la maglia del. Tanti errori ed un downgrade evidente rispetto allo scorso anno. La società comunque crede in lui, una conferma da SkySportDE. STAGIONE – Yann Aurelvede nerazzurro nel suo futuro da calciatore. Simone Inzaghi gli sta garantendo un minutaggio estremamente più ampio rispetto alla scorsa stagione e il suo ruolo adesso è più centrale. Il difensore sta facendo concorrenza pesante a Benjamin Pavard e viene utilizzato nelle ultime settimane anche da braccetto sinistro della difesa a tre. Anche con l’Arsenal sarà in campo in quella zona di campo., unarinnoverà presto il suo contratto con. Non che le tempistiche richiedano fretta, però il club vuole dare al giocatore un ingaggio più alto per convincerlo a rimanere a lungo nel club.