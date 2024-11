Anteprima24.it - Benevento-Avellino, stop alla vendita dei tagliandi: attese restrizioni

Tempo di lettura: < 1 minuto“Per l’incontro di calcio “” (Serie C, in programma il 17 novembre 2024), l’Osservatorio sospende il giudizio al fine di approfondire l’analisi dei rischi connessigara; nel contempo, fino all’assunzione di determinazioni in merito, si invita la Lega competente ad interessare le società organizzatrice affinché non sia avviata ladei“. E’ già cominciato il contorovescia per il derby del “Ciro Vigorito” train programma – appunto – il prossimo 17 novembre. In ballo anche l’ipotesi che la trasferta possa essere vietata ai tifosi residenti ade provincia, sebbene per il momento l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive abbia deciso di sospendere il giudizio, al fine di approfondire l’analisi dei rischi connessigara.