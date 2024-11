Bcp di Torre del Greco nei primi nove mesi un utile netto di 72 mln di euro +61% rispetto al 2023

Leggi tutto su Ildenaro.it

“I dati relativi aidell’anno vedono unper Bcp di 7,2 milioni di, con una variazione percentuale positiva delall’di 4,5 milioni registrato neidel”. E quanto si legge in una nota diffusa dal Consiglio di amministrazione di Banca di Credito Popolare, che stamane ha approvato i risultati dell’istituto al 30 settembre 2024. “Il risultatodell’area finanza e delle attività di negoziazione è negativo per 11,4 milioni di, ma in miglioramentoai -16,5 milioni del 30 settembre. Tale risultato – continua la nota di Bcp – è imputabile alle minusvalenze sul portafoglio contabile delle attività finanziarie valutate al fair value con variazioni a conto economico e alle maggiori rettifiche su un titolo all’interno del portafoglio delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”.