Tuttosport – 16 anni dopo a Madrid incredibile

2024-11-05 22:34:35 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: Non una serata qualunque per Alessandro Del Piero, tornato al Bernabeu 16la storica doppietta che gli valse la standing ovation del pubblico di casa. L’ex capitano bianconero ha riavvolto in diretta Sky il nastro di quella notte del 5 novembre 2008, quando la Juventus di Claudio Ranieri sconfisse il Realgrazie al sinistro all’angolino nel primo tempo e alla punizione da manuale per il doppio vantaggio nella ripresa: i bianconeri si erano presentati all’appuntamento reduci dal ko a Torino per 2-1. Del Piero fu poi richiamato in panchina, e la sua uscita dal campo venne accompagnato dall’emozionante omaggio dei tifosi blancos. Un momento entrato nella storia della Vecchia Signora, e in parte anche del Bernabeu, che l’ex numero 10 ha ricordato nel giorno dell’versario.