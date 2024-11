.com - Terza Categoria / Serra Volante: penalizzazioni, squalifiche e stangata da oscar dei primati

Leggi tutto su .com

23 punti di penalizzazione da scontare in questo campionato, 48 mesi e 74 giornate ditra dirigenti e giocatori. Il tutto in riferimento a presunte problematiche di tesseramento nello scorso campionato VALLESINA, 5 novembre 2023 – Maxi-per il, lo scorso anno con la denominazioneSant’Abbondio, formazione militante nel Girone C di. I fatti e le motivazioni si riferiscono al campionato scorso. Questo il provvedimento del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche nella riunione del 28 ottobre 2024. “A seguito del deferimento n. 8562/1202 pfi 23-24/PM/gb del 3 ottobre 2024 a carico dei sigg. DIEGO, ALESSANDRO SABBATINI, CORRADO MAROCHI, WALTER GIORGETTI, RICCARDO VASALLUCCI, BASSEKOU CUULIBALY, ANDREA MARINI, ANDREA CHIARUCCI, TOLKIN MYRZAGHELDIYEV, IVAN SABATINI, FRANCESCO VASALLUCCI, FRANCESCO PIERETTI, ALESSANDRO PATACCONI e della società A.