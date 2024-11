Lettera43.it - Sondaggi politici, FdI scivola ancora: male il Pd, in salita Forza Italia e Lega

Il calo di Fratelli d’nell’orientamento di voto deglini sembra non voler rallentare. O almeno è questo quanto ha certificato l’ultimoo Swg per TgLa7, il primo del mese di novembre. Il partito di Giorgia Meloni ha persoterreno e in sette giorni ha fatto registrare un calo dello 0,3 per cento. FdI è rimasto comunque al primo posto nel gradimento dei cittadinini, con il 29,4 per cento contro il 22,3 per cento dei primi tra gli inseguitori, il Pd. Il partito guidato da Elly Schlein ha ceduto lo 0,2 per cento. Dietro al terzo posto il Movimento 5 stelle, stabile all’11,6. Giorgia Meloni (Imagoeconomica).BeneChi si è rafto, invece, sono stati. I partiti di Antonio Tajani e Matteo Salvini hanno guadagnato rispettivamente lo 0,1 e lo 0,2 per cento.