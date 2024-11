Anteprima24.it - Solofrana, la bonifica al vaglio della Conferenza dei Servizi

Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di oggi martedì 5 novembre 2024 ad Avellino, presso il Centro direzionale di Collina LiguoriniRegione Campania, si è tenuta ladiper l’approvazione del documento di analisi di rischio sito specifico, relativo all’intervento ambientale per la falda-Montorese caratterizzata da una situazione di inquinamento da tetracloroetilene. All’incontro il Comune di Montoro ha espresso le proprie osservazioni in merito sia delle elaborazioni ed interpretazioni dei risultati delle investigazioni eseguite sia del modello concettuale, presentando le proprie osservazioni. L’Amministrazione Comunale è più che favorevole ad un progetto di messa in sicurezza ein tempi rapidi, ma con la consapevolezza che la ricostruzione dei fenomeni di contaminazione delle falde è il presupposto imprescindibile per prendere decisioni concrete e sostenibili a tutela dei territori e dei cittadini che vi abitano.