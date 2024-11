Movieplayer.it - Ryan Reynolds sta scrivendo un film non Marvel per riunirsi a Hugh Jackman

Leggi tutto su Movieplayer.it

Ildovrebbe prevedere il ritorno sullo schermo della coppia dopo il successo di Deadpool & Wolverine e vedrà alla regia ancora Shawn Levy Dopo il successo da record di Deadpool & Wolverine, i fan dihanno qualcosa di nuovo da aspettarsi.sta lavorando a un nuovo- non legato alla- che lo vedrà di nuovo in squadra con la co-stare il regista Shawn Levy. L'interprete di Deadpool ha condiviso i suoi piani durante una recente intervista per un episodio del Variety Awards Circuit Podcast, che sarà pubblicato alla fine di questa settimana. "Passerò il prossimo anno a scrivere", ha dettodurante il podcast. "Stounper me stesso,