Riaperto il giardino della Passerella

Prato, 5 novembre 2024 – È statoal pubblico il, che è stato oggetto di riqualificazione da parte del Comune di Prato per aumentarne la fruibilità e la sicurezza. Nello specifico i lavori, durati 49 giorni e giunti al termine la settimana scorsa, hanno visto l'installazione di nuovi giochi per bambini più piccoli e più grandi (fascia di età dai 2 ai 14 anni) e un nuovo pavimento anticaduta. Alla riapertura oggi erano presenti l'assessore al Sistema dei parchi, Verde pubblico e Transizione Ecologica Marco Biagioni, la responsabile comunale del Verde Pubblico Caterina Bruschi, l'architetta che ha progettato i lavori Ioanna Paraskeva e Nicla Tonioni per Consiag Servizi. Iladesso dispone di un'attrezzatura multifunzione con torretta, doppio scivolo arrampicata con pedana e con corda e scalette, gioco a molla a forma di cavallino, gioco bilico a molla con quattro posti, casetta con tetto arrampicata in corda, due altalene con sedili a gabbia e due altalene con sedili a tavoletta.