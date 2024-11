Game-experience.it - PS5 Pro, miglioramenti grafici e silenziosità nelle prime impressioni dei giocatori

Leggi tutto su Game-experience.it

PS5 Pro verrà rilasciata sul mercato tra ormai poco più di un giorno, ma nonostante questo la console è già finitamani di alcunibrasiliani che hanno immediatamente condiviso le proprieonline. Come riportato da N4G, questihanno affermato prima di tutto che la nuova console di Sony è assolutamente silenziosa, senza essere rumorosa anche dopo svariate ore di gioco. Un utente ha condiviso la seguente dichiarazione: “L’ho persino usata senza la cover e non si sente il rumore della ventola. Ho giocato per circa 6 ore senza sosta ieri e niente, non sentivo alcun rumore.” Come se non bastasse tutto questo, stando a questi utenti i giochi con etichetta PS5 Pro Enhanced offrono effettivamente un miglioramento percepibile rispetto a come girano sulla console base.