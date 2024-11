Universalmovies.it - Piece by Piece | Il nuovo trailer del film LEGO su Pharrell Williams

Universal Pictures ha diffuso oggi ilitaliano diby, il biopic incentrato sulla carriera direalizzato completamente in versione. Il, in arrivo nelle sale il prossimo 5 dicembre, mette in scena i momenti salienti della straordinaria carriera musicale di uno dei protagonisti del settore più influenti dell’ultimo decennio, il tutto realizzato attraverso lo stile. All’interno del racconto diretto da Morgan Neville si contano una serie impressionante di cammei illustri del settore musicale, tra cui Justin Timberlake, Timbaland, Gwen Stefani e Snoop Dogg.byNote di Produzione In cabina di regia spicca il premio Oscar “Morgan Neville“. Morgan Neville e Caitrin Rogers di Tremolo Productions hanno prodottoÂBy, insieme ai produttoriÂ, Mimi Valdés e Shani Saxon, mentre Jill Wilfert e Keith Malone ricoprono il ruolo di produttori esecutivi per ilGroup.