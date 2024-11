Ilrestodelcarlino.it - Nove cesenati alla Maratona di New York: "Emozione unica, una sfida con se stessi"

Anche solamente il fatto di correre, è tutto. Perché correre per 42 chilometri e 195 metri è una di quelle cose che sanno cambiare la vita, non per via del tempo sul cronometro al traguardo, ma per via dei pensieri che ti accompagnano mentre vai. Perché in una, il viaggio è più bello della meta. Vale sempre, ma a volte di più. A New, per esempio. Domenica oltre 54.000 atleti provenienti da tutto il mondo si sono dati appuntamento sul ponte di Verazzano per scrivere un pezzo della loro storia nella città che non dorme mai. Tra loro c’erano anche, partiti al seguito del veterano Daniele Ruffilli, nome storico del panorama podistico, in particolare di quello legato all’Endas. "Sonomia ventiquattresima presenza nella Grande Mela – sorride parlando al telefono mentre dalle parti della Statua della Libertà inizia a fare giorno –.