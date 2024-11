Lettera43.it - Novak Djokovic si ritira dalle Atp Finals di Torino a causa di un infortunio

ha annunciato il forfaitAtpdiin programma alla Inalpi Arena didal 10 al 17 novembre. «È un onore essersi qualificato per le Atpdi. Non vedevo l’ora di esserci, ma adi unnon potrò giocare la prossima settimana», ha scritto l’ex numero uno al mondo in una storia su Instagram. «Mi dispiace per tutti coloro che avevano programmato di venire a vedermi. Auguro a tutti i giocatori un ottimo torneo. A presto». Al posto dientra nel tabellone torinese il nono dell’anno, il russo Andrej Rublev. Sinner inizia gli allenamenti in vista dell’esordio Nel frattempo, Jannik Sinner ha iniziato la rifinitura in vista dell’esordio. Martedì doppia sessione di allenamento per il numero uno del mondo sul primo dei due campi allestiti al Circolo della Stampa-Sporting.