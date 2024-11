Terzotemponapoli.com - NM Live – Con l’Inter il Napoli se la deve giocare a testa alta, Lobotka è insostituibile

NM– Zaccaria, Fontana, Renica, Pellissier, Mora, Carmine Esposito e Petrazzuolo sono intervenuti a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro inter4venti riportati da TerzoTempo.Com: NM– Zaccaria: “, serve tempo per risolvere i problemi, Lukaku può essere decisivo, sono fiducioso per il match con– MARIO ZACCARIA, giornalista: “Sono d’accordo con diverse parole di Conte. L’Atalanta al momento è più forte del, ma non è detto che lo sarà quando il campionato si deciderà. Il percorso che ilsta facendo necessità di tempo e fino ad oggi ilnon ne ha avuto tanto.