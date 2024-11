Zonawrestling.net - NJPW: SANADA volta le spalle ai Just 5 Guys per unirsi al Bullet Club

Leggi tutto su Zonawrestling.net

In quel di Power Struggle, David Finlay è riuscito a sconfiggere Taichi e a difendere con successo il suo IWGP Global Heavyweight Championship, ciò che però ha stupito il pubblico nipponico è stato quanto successo nelpost-match., leader dei, è corso inizialmente in supporto di Taichi, salvo poi attaccarlo in modo meschino e rendere pubblica la sua unione con ilWar Dogs. "WAR DOGS NEW Member"Sign up Now & Stay tuned to #world #njpst pic.twitter.com/yuOj5ieGDS—WORLD (@world) November 4, 2024 Dopo l’esperienza in TNA con la Revolution di James Storm e la precedente in New Japan con i LIJ di Tetsuya Naito, parte ufficialmente la quarta esperienza all’interno di una stable per l’ex campione massimo IWGP.