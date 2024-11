Secoloditalia.it - Netflix nei guai: accuse di frode fiscale in Europa, abbonati in fuga negli Usa (dopo il sostegno a Kamala)

Leggi tutto su Secoloditalia.it

Gli uffici dia Parigi e ad Amsterdam sono stati perquisiti nell’ambito di un’inchiesta preliminare aperta dalla Procura nazionale finanziaria francese (Pnf) per sospettae lavoro dissimulato. Lo riferisce Le Figaro. Il fascicolo è stato aperto nel novembre del 2022. Le perquisizioni si svolgono attraverso una cooperazione tra autorita’ francesi e olandesi con il supporto di Eurojust, l’unita’ dell’Unione europea attiva nell’agevolare la collaborazione giudiziaria tra Paesi membri. Nel novembre 2022 la Procura nazionale francese delle finanze (PNF) ha aperto un’indagine preliminare per sospettati di riciclaggio eaggravata in associazione organizzata. “Contemporaneamente investigatori olandesi, accompagnati da magistrati e investigatori francesi” hanno perquisito la sede centrale diper, Medio Oriente e Africa, che si trova ad Amsterdam.