Mistermovie.it - Mister Movie | Anticipazioni e Momenti Emozionanti della Puntata di “This is Me”: Ospiti e Esibizioni Indimenticabili

Leggi tutto su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. La recentespeciale di “is Me” ha riunito sul palco alcuni dei talenti più amati e popolari di “Amici”, insieme aspeciali e performance uniche. Il risultato è stato uno spettacolo emozionante e variegato che ha catturato il pubblico con musica, danza edi forte impatto emotivo. Di seguito, scopriamo i protagonisti e ipiù significativiserata. Gli Ex Alunni di “Amici” Tornano a Brillare L’evento ha visto il ritorno di alcuni ex alunni del talent show “Amici”, ognuno dei quali ha portato sul palco una parte del proprio percorso artistico. Holden, insieme alla band danese Mew, ha emozionato con l’inedito “Grandine” e ha riproposto i suoi brani celebri come “Randagi” e “Nuvola”. La serata ha visto anche Sarah, che ha incantato il pubblico con “Tacchi fra le dita” e un’esibizione con Il Volo sulle note di “Capolavoro”.