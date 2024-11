Thesocialpost.it - Meteo, allerta anche in Italia: torna il maltempo. E il freddo

Un vasto anticiclone è presente su buona parte di Europa e sul Mediterraneo, con valori massimi di pressione al suolo intorno a 1030 hPa sui settori occidentali del continente. Ci sono condizioni di tempo asciutto inma attenzione a nebbie e nubi basse. Alcune piogge però interessano dei settori in, con rischio di temporali. Da giovedì si prevede però un indebolimento dell’alta pressione sul Mediterraneo meridionale, in particolare sulle Isole Maggiori (Sicilia e Sardegna), con un lieve spostamento del baricentro verso l’Europa orientale. Questo cambiamento potrà aumentare la variabilità atmosferica in, favorendo possibili precipitazioni proprio in Sicilia e Sardegna, sebbene senza fenomeni di forte intensità. La Protezione Civile pertanto ha emesso un avviso diper la giornata di mercoledì 6 novembre 2024.