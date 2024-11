Oasport.it - LIVE Sonego-Rublev, ATP Metz 2024 in DIRETTA: giocatori in campo a breve

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.52che ha bisogno di un exploit per chiudere l’anno nei primi 50del mondo. Non che sia un imperativo, per lui la cosa importante è ritrovare quel tennis che l’ha portato a un passo dalla top 20. 13:45 Precedenti nel circuito maggiore che vedono l’azzurro prevalere. Due vittorie persulla terra battuta mentre l’unica del russo arrivò in finale a Vienna sul veloce indoor. C’è un altro precedente molto datato ed allo Challenger, vinto da. 13:35 Mancano 25? all’ingresso indei! 13:30 Si è appena concluso l’antipasto di doppio maschile tra Otti/Herbert e King/Brown. Sì, avete capito bene, il mitologico jamaicano Dustin Brown. Adesso una mezz’oretta prima di!! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di ottavi di finale dell’ATP 250 ditra Lorenzoe Andrey