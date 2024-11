Oasport.it - LIVE Lilla-Juventus 1-1, Champions League calcio in DIRETTA: Vlahovic risponde a David. In Francia i bianconeri non vanno oltre il pari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.07 Termina qui latestuale di Lille-. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buona notte a tutti voi. 23.06 Il prossimo match del Lille sarà domenica in trasferta contro il Nizza. Nel prossimo turno dii francesi affronteranno il Bologna di Vincenzo Italiano. 23.05 Latornerà in campo sabato alle 20.45 per il derby contro il Torino. Il prossimo impegno europeo deiè previsto per mercoledì 27 novembre contro l’Aston Villa. 23.04 Dopo 4 giornatee Lille sono entrambe a 7 punti. Le due formazioni sono nel gruppo del sesto posto formato da nove squadre di cui tre impegnate nei match di domani. 23.