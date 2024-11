Leo | dal concordato oltre 13 miliardi

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

9.28 Dalpreventivo, secondo una prima stima, dovrebbero entrare nelle casse dello Stato1,3di euro. Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Leo, al Sole 24 Ore."Stiamo ancora elaborando le adesioni che si sono chiuse il 31 ottobre scorso". "Per me la riapertura è auspicabile",ma una cosa è certa: "La nuova finestra per ilpreventivo si riaprirà soltanto per quei contribuenti che hanno presentato entro il 31 ottobre la dichiarazione dei redditi ma non hanno aderito al", ha detto Leo.