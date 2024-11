Lettera43.it - La notte elettorale in diretta: come seguire live le Presidenziali Usa 2024

Leggi tutto su Lettera43.it

È il giorno delle elezioninegli Stati Uniti. Il duello fra Kamala Harris e Donald Trump sarà visibile anche in Italia, dove tutte le principali reti televisive nazionali hanno deciso di creare una programmazione dedicata che inizierà intorno alle 23 e proseguirà no stop per tutta la. Per la prima volta, anche Amazon Prime Video trasmetterà instreaming uno speciale con la conduzione dell’anchorman di Nbc Nightly News Brian Williams.Usa, tutte le dirette della Rai Per quanto riguarda la televisione di Stato, su Rai 1 si partirà alle 23.40 con un’edizione straordinaria di Porta a Porta in collaborazione con il Tg1, che terminerà alle 6.30 di mercoledì 6 novembre con lo speciale del telegiornale che proseguirà fino alle 9.50. A quel punto, lasi sposterà su Rai 2 con il Tg2 dalle 10 a mezzogiorno, prima di una nuova edizione straordinaria del Tg1 dalle 14 alle 15.