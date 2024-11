Sport.quotidiano.net - La marcia. Otto risultati utili consecutivi, nessuno ha fatto meglio

SASSUOLO È un Sassuolo da 8, nel senso che sono, con la vittoria sul Mantova, imessi in fila dai neroverdi nelle ultimegiornate. Sei vittorie e due pareggi a scrivere l’irresistibile – fino a un certo punto, tuttavia, visto che comanda il Pisa – ascesa degli uomini di Grosso. Il tecnico ha due punti in meno rispetto a quanti ne aveva a questo punto della stagione con Il Frosinone che porterà in Serie A, ma l’incedere dei suoi qualcosa lo suggerisce, anche in termini di continuità, e non solo perché le ultime 8 giornate hanno visto i neroverdi faredi tutti, quanto perché il Sassuolo pare davvero aver trovato una sua ‘quadra’ in termini di rendimento, come peraltro testiomonia il divenire della stagione. Dopo quattro giornate il Pisa comandava, come comanda oggi, con 10 punti (+5 sui neroverdi) e lo Spezia (oggi secondo) era terzo a 8, ovvero 3 punti sopra i neroverdi, che peraltro viaggiavano alle media di 1,1 gol segnati a partita e di quasi 2 a gara subiti.