Il filosofo che propone il reato di negazionismo climatico | Chi parla a vanvera va punito

Leggi tutto su Open.online

IlGiancarlo Pellegrinoche ildiventi. In un editoriale su Domani. Pellegrino parte dal comportamento del presidente della Generalitat Valenciana Carlos Mazón in occasione dell’alluvione dell’Andalusia. E dice che ildi chi influenza i comportamenti delle masse «non è lo scetticismo sano degli scienziati». Chi si impegna in questo tipo di, secondo il, «è come chi rallenta i pompieri dando loro indicazioni sbagliate sulla strada da fare per arrivare al luogo dell’incendio. E si macchia di una colpa aggiuntiva, e odiosa, rispetto alla colpa di chi non fa abbastanza per ridurre le emissioni e per finanziare gli adattamenti necessari al clima che cambia». Chi rallenta i pompieri? Ildei politici, dei giornalisti e degli uffici stampa, dice Pellegrino, «non è molto differente da un