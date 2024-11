.com - Guida Michelin 2025, i migliori ristoranti d’Italia. Ecco le nuove stelle

(Adnkronos) – In occasione della settantesima edizione della celebre, in Italia arrivano tantissime novità: ben 130 nuovisono stati inseriti, “segno che il Paese mantiene tutto il suo dinamismo in termini di gastronomia”, si legge sul sito ufficiale. E poi ovviamente le ambite ‘’: ne sono state assegnate 36 quest’anno. Dopo tre anni, la cerimonia dellaè tornata in Emilia-Romagna e, per la prima volta nella sua storia, nella città di Modena. Per celebrare la 70ma edizione dellaitalia si sono aperte le porte del Teatro Comunale Pavarotti-Freni che ha ospitato la cerimonia presentata da Giorgia Surina, alla quale hanno partecipato oltre 500 invitati tra i quali chef, giornalisti, professionisti del settore e istituzioni. A Verona, una sorpresa: il ristorante Casa Perbellini 12 Apostoli, dello chef Giancarlo Perbellini, vede brillare la sua terza Stella