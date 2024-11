Iodonna.it - Guida ai body più eleganti, sexy o caldi di stagione

Tra le tendenze moda delle ultime stagioni, una delle più forti decreta la lingerie protagonista assoluta dei look in passerella. I segreti più intimi si svelano e tutto ciò che un tempo veniva attentamente occultato oggi conquista le luci della ribalta e reclama massima attenzione. Accade così per sottane, sottovesti e slipdress, per reggiseni e culotte, ma anche per romper econtenitivi. Un vero e proprio culto che trova il suo principio nello sdoganamento fashion di Skims e Kim Kardashian (parliamo ormai del 2019), ma si consolida anche nell’Autunno 2024 con l’ossessione perIntimissimi e non solo. Una tendenza moda che amplifica quella ricerca di democratizzazione, sensualità e bellezza oltre gli standard imposti dalla moda e ne consolida la forza. Trasparenza al potere: Halle Berry seduce sul red carpet con l’abito lingerie X A rendere tutto più aspirazionale, ci pensano invece i look delle star che non perdono occasione nel mostrare outfit insuit, generando nuove ispirazioni da seguire e moltiplicando le idee moda su quali modelli scegliere e come abbinare iin autunno.