‘Goldrake’ torna dopo quasi 50 anni | nel 2025 in prima serata su Rai2

(Adnkronos) – Nelsarà possibile rivedere sul piccolo schermo Goldrake. A distanza di quarantanovedall’esordio giapponese dell’anime, trasmesso poi in Italia con enorme successo a partire dal 1978, le avventure di Acatrus, Venusia e Alcorno insu Raidue a partire dal 6 gennaio. Già presentato in antea Lucca Comic & Games, ‘Goldrake U’ (titolo originale ‘Grendizer U’) è il reboot della serie animata degliSettanta ‘UFO Robot Goldrake’, basata sul manga creato da Go Nagai. Prodotta dallo studio GAINA, la serie è stata sviluppata da una squadra di artisti dell’animazione, tra cui il regista Mitsuo Fukuda, il character designer Yoshiyuki Sadamoto, lo sceneggiatore Ichiro Okouchi e il compositore Kohei Tanaka. “Con una nuova veste grafica e con una sceneggiatura sicuramente più dinamica la storia è stata ripensata per adattarla a un nuovo pubblico di teenager”, si legge su Rai News.