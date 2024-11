Lapresse.it - Genova, capotreno accoltellato: “Appena guarito tornerò a fare il mio lavoro”

“Non mi ha spaventato, dopo la guarigioneilnel mio ruolo sicuramente. Io il miol’ho sempre fatto, mi dispiace per le persone che pagano il biglietto. Il miomi è sempre piaciuto farlo e continuerò a farlo. Pensavo mi avesse colpito di striscio, poi ho tolto la giacca e ho visto la ferita”. Una ventina di punti di sutura, 14 giorni di prognosi e una vistosa fasciatura: Rosario Ventura, 44anni,di Trenitalia aggredito ieri su un convoglio aRivarolo da due giovanissimi, uno dei quali arrestato, racconta così a La Presse gli attimi di paura dopo l’episodio di ieri che solo per una casualità non si è trasformato in una tragedia. “Per pochi centimetri non ha lesionato il tendine – aggiunge guardando il braccio – i colpi sono stati almeno tre.