Ecco perché il principe William è così legato all’Africa

Il profondo legame delcon l’Africa: un luogo vicino al suo cuore Mentre molti potrebbero supporre che il cuore delsia nel Regno Unito, in realtà è l’Africa ad avere un significato speciale per lui. Questo profondo legame ha radici nelle esperienze personali e negli sforzi di conservazione che hanno avuto un impatto significativo sulla sua vita. Di recente, ilha parlato di questo legame mentre si prepara per l’imminente evento Earthshot Prize a Città del Capo, in Sudafrica, il 6 novembre, un’ambientazione che riflette il suo impegno per la salvaguardia dell’ambiente.l’Africa ha un tale significato per ilPer il, l’Africa è più di un bellissimo paesaggio; è un luogo di significato emotivo e di connessione.