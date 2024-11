Ilnapolista.it - Donnarumma o Safonov? Luis Enrique ha aperto un dibattito sui portieri del Psg (Equipe)

Leggi tutto su Ilnapolista.it

Mancano poche ore alla sfida di Champions League tra Paris Saint Germain e Atlético Madrid che andrà in scena domani mercoledì 6 novembre 2024, e si prospetta tensione sul portiere che verrà scelto: Gianluigio Matvej? Questa la domanda che si pone L’in un articolo in cui mette a fuoco il problema. Lo scorso sabato, contro il Lens,ha schierato titolare l’estremo difensore Matvey Safanov, arrivato la scorsa estate dal Krasnodar. Da lì, le certezze di Gigio hanno iniziato a scricchiolare. Nonostante ciò, i due sono stati immortalati in atteggiamento amichevole dopo la vittoria a Marsiglia del 27 ottobre. Titolare quasi inamovibile dal suo arrivo al club nel luglio 2021, ha sbaragliato la concorrenza con Keylor Navas, lasciandogli solo qualche apparizione in Coppa di Francia o in partite minori di campionato.