Thesocialpost.it - Cade nella doccia ma non dà importanza, poi il dolore insopportabile: Cristian Trentinaglia muore a 46 anni

Leggi tutto su Thesocialpost.it

, 46, residente a Favaro Veneto (Venezia), è morto ieri mattina in seguito a complicazioni derivanti da un incidente domestico avvenuto circa venti giorni fa. L’uomo, che lavorava per la ditta locale Gf specializzata in idraulica e condizionamento, era scivolatoa ottobre, riportando unche inizialmente aveva sottovalutato. Convinto di essersi solo incrinato una costola,ha deciso di non recarsi subito al pronto soccorso, pensando che il malessere sarebbe passato.Leggi anche: Tragedia a Gorizia: bus finisce in un giardino, morto l’autista La via crucis diPurtroppo, col passare dei giorni, ilè aumentato fino a diventare insostenibile. Soltanto dieci giorni dopo la cadutaha deciso di raccontare alla famiglia quanto accaduto, che lo ha immediatamente incoraggiato a farsi visitare presso l’ospedale dell’Angelo.