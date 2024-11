Ilgiorno.it - Bambini di 10 anni che prendono sonniferi in gita, tra crisi di ansia e disturbi alimentari

PADERNO DUGNANO Storie di ordinaria solitudine, “perché chiedere aiuto è segno di debolezza”. Le ha raccontate Vito Casalino, educatore della comunità pastorale San GiovII, da trein servizio a Paderno. “Abbiamo osservato, soprattutto nelle gite, un aumento didie panico. Pure i più piccoli, quinta elementare o prima media, assumono farmaci per addormentarsi e questo ci ha preoccupato. Anche isono aumentati tantissimo”. Spie di un disagio più profondo. “Molti ragazzi non guardano al futuro come facevamo noi alla loro età. Vediamo unaintima. Da parte dei genitori assistiamo a tanti casi di iperclinicizzazioni, alla ricerca spasmodica di certificazioni. E quando andiamo via capita spesso che inseriscano negli zaini geolocalizzatori all’insaputa dei figli”.