Iltempo.it - Ambiente, contro declino biodiversità serve la finanza: necessari 850 mld dollari l'anno

Rimini, 5 nov. - (Adnkronos) - "L'Ibpes, nell'ultimo report, fornisce dati allarmanti sulla: tra questi, quello che ci dice che 1 milione di specie circa è a rischio estinzione nell'arco di pochi decenni senza un intervento deciso e che il 75% della superficie terrestre è stata pesantemente modificata con impatti importanti sulla" tanto che "uno studio della società geologica di Londra parla di annichilimento biologico". Così Lorenzo Ciccarese (Ispra), in occasione degli Stati generali della green economy che si aprono oggi a Ecomondo, parlando di "in caduta libera". Per invertire questo, sottolinea, "c'è bisogno di: servono 850 miliardi dil'". "Nella situazione in cui ci troviamo - continua Ciccarese - non abbiamo più bisogno di fare trasformazioni incrementali,un cambio radicale e per farlola partecipazione di tutte le forme di governo, dal locale al globale, ela partecipazione di tutta la società, coinvolgendo nel percorso di arresto deldellale imprese, soprattutto quelle grandi.