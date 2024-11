Accademia della Crusca | al via ‘Gli incontri dell’italiano 2024’

Leggi tutto su Corrieretoscano.it

FIRENZE –: al via. Presentata in sala Pegaso la ‘Piazza delle lingue’, la manifestazione dell’dedicata alla lingua italiana che a Firenze da martedì 6 a sabato 9 novembre. Giunta alla quattordicesima edizione, la rassegna nel 2024 ha per titolo. Quattro appuntamenti con la lingua italiana’ è articolata in quattro giornate dedicate ciascuna a un ‘luogo d’incontro’ tra l’italiano e una forma d’arte: il fumetto, il giallo e le serie tv, le letterature migranti, il teatro. Tra i protagonisti anche Zerocalcare, Marco Malvaldi, Maurizio De Giovanni, Cecilia Scerbanenco. Ingresso libero La manifestazione vanta l’Alto Patronato del PresidenteRepubblica e ha i patrocini di Regione Toscana e Comune di Firenze; è organizzata con il contributo del MinisteroCultura, di Unicoop Firenze e dell’Associazione Amici dell’, in collaborazione con il Teatro Verdi e la Fondazione TeatroToscana.