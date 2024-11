Lopinionista.it - Vannacci: “La libertà di contestare è sacrosanta, li aspettavo in sala”

CAGLIARI – “Quando sono arrivato qua, alla Fiera, mila buriana. Mila bufera e invece il vento non c’era”. Così, ironicamente, l’eurodeputato Robertorisponde ai cronisti, al suo arrivo a Cagliari, sulle contestazione di un gruppo di studenti che hanno esposto lo striscione: “stai attento, ancora fischia il vento”. “Quanti erano quelli là fuori che protestavano? Non ne ho idea però il vento oggi non c’è. Comunque ladi, contestino pure – afferma il generale– facciano quello che vogliano, però io me li sarei aspettati all’interno della. Con maniere civili a venirmi a dire il perché non sono d’accordo con quelle che sono le mie argomentazioni.