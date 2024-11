Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 04-11-2024 ore 17:10

dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio non Ferrigno migliaia di volontari di ogni età di ogni regione del paese si sono presentati alla città delle Arti di Valencia dove la Protezione Civile allestito un centro di assistenza per le zone raggiunte dall’ alluvione i sindaci delle località più colpite Municipio isolati per ponti crollati veicoli ammazzati Lanciano un grido di allarme Aiutateci da soli non possiamo farcela il premier Sanchez tra una dichiarazione istituzionale ha preceduto questa mattina il comitato di crisi per la devastazione provocata da Dana che martedì si è abbattuta sulla sud-est della penisola cancellato il GP di Valencia decisivo ruolo dei piloti in primis di Bagnaia campione del mondo della Ducati la guerra in Medio Oriente nuovi razzi sparati dal Sud del Libano verso il centro di Israele 19 i feriti 10 o parla di 15 Raggi non dire quali intercettati dalla stazione di avermi dato un intelligente italiano Ammazzate Ma che ne ride e sulla striscia ci sono stati 84 morti in 24 ore di quadri 50 erano bambini ai quali si aggiungerebbero 5 uccisi in un bombardamento sul campo profughi danno la guida Suprema Promette che nemici azionisti regime sionista gli Stati Uniti d’America riceveranno sicuramente una risposta schiacciante dopo gli attacchi contro l’iran coprite in Ucraina e frammenti di due droni russi abbattuti dal punto aereo Ucraina hanno causato altrettanti incendi in palazzine finanziari di Kiev 2 residenti feriti in un cantiere evacuate le strutture una persona è morta al 346 sono rimaste ferite ieri sera cartina dell’Ucraina orientale in seguito ad un attacco russo che ha colpito una stazione di polizia intelligenze militare estone ha stimato che negli ultimi 7 giorni per forza I Russi Hanno occupato 550 km quadrati di territorio nella regione di Donetsk e nel Ucraina o andiamo negli Stati Uniti il dipartimento di giustizia dell’Arizona aperto un’indagine per stabilire se L’attacco di Donald Trump contro Liz cheney costituisca una minaccia di morte il daikon ha definito la sua avversaria fondali a cui Bisognerebbe puntare i fucili addosso una dichiarazione violenta che ha sollevato polemiche provocato la risposta immediata della figlia dell’ex vicepresidente È così che dittatori distruggono le nazioni libere minacciano di morte loro viene pubblicato Aggiungendo che gli americani non dovrebbero affidare del paese la libertà di un uomo meschino vendicativo è crudele instabile che vuole essere un tiranno Cristiano negli Stati Uniti in chiusura così con la corsa l’intelligenza artificiale le spese di capitale di Amazon Microsoft home e Google le quattro Big di internet software supereranno quest’anno di 200 miliardi Cristian e ulteriormente nel 2025 la cifra record Mostra gli elevati costi dell’uomo dell’intelligenza artificiale innescato dell’arrivo 18 GPT in un contesto di concorrenza sempre più agguerrita Big Tech costretto a spendere solo stratosferiche per circa e sofisticati e facilmente reperibili per la costruzione dei data-center suture affamate di energia 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 era l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima inizi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa