Lanazione.it - Spiagge, è l’ora della svolta. In consiglio comunale il piano attuativo degli arenili

Massa, 4 novembre 2024 – Sarà svelato oggi inma, soprattutto, dagli atti che diventeranno pubblici e a disposizione per le osservazioni, l’attesoe dei viali a mare che andrà a modificare il voltocosta massese. I consiglieri comunali sono chiamati, dopo la discussione, all’adozione dela cui gli operatori balneari, ma non solo, guardano con grande interesse. A presentarlo sarà l’assessore Alice Rossetti. Passato di recente al vagliocommissione Urbanistica, si concretizzerà con più parcheggi a Marina, maggiore attenzione per le strutture balneari in caso di mareggiate, un destino diverso per la ciclopedonale Tirrenica. Al tavolo i progettisti, Andrea Piccinini geologo, Fabio Nardini architetto che hanno spiegato le novità del documento.